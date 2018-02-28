Хроніка 28 лютого. Турчинов: Росія анексувала Крим, Янукович ламає ручку

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Середа, 28 лютого 2018, 08:00

Найцікавіше:

2001. Між Ющенком та Медведчуком – відкритий конфлікт

2007. "Наша Україна" вимагає відставки уряду Януковича

2014. Турчинов: Росія розпочала анексію Криму

2014. Янукович у Ростові ламає від злості ручку

2001, середа

– "Ми переконані, що це чисто клановий підхід до організації української політики, що це одна з форм публічного позування, рисовки перед людьми. Якщо говорити зовсім відверто, на мій погляд, це є однією зі спроб змінити майбутнє країни в доволі замаскованій формі", – заявив прем'єр Віктор Ющенко у відповідь на ультиматум першого віце-спікера ВР Віктора Медведчука про формування нового коаліційного уряду.

З цього моменту почався відкритий конфлікт Ющенка з Медведчуком, який завершився 26 квітня 2001 року, коли парламент висловив недовіру Кабміну Ющенка.

2002, четвер

– Лідер "Українського народного руху" Юрій Костенко заявив, що серед найближчих союзників блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" в новому парламенті бачить партію "Єдність" київського мера Олександра Омельченка і Блок Юлії Тимошенко.

2003, п'ятниця

– Блок "Наша Україна" вважає більш доречним проводити 9 березня 2003 року не політичні акції, а вшанування пам'яті Тараса Шевченка, заявив керівник служби Віктора Ющенка Олег Рибачук.

Щодо участі в заходах антипрезидентських сил, то, за його словами, цим питанням зараз займається група уповноважених представників фракцій.

2005, понеділок

– Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив, що за призначення начальника міліції Донецької області пропонувався хабар у розмірі 1 мільйон доларів. Про це він заявив у програмі на ICTV "Подробно с Дмитрием Киселевым".

2006, вівторок

– Спільне підприємство "Укргаз-Енерго", створене "Нафтогазом" і "РосУкрЕнерго" для постачань російського газу в Україну, подало в Нацкомісію регулювання електроенергетики всі необхідні для отримання ліцензії документи, у тому числі банківські гарантії на суму 300 мільйонів доларів.

2007, середа

"Наша Україна" заявляє про антиконституційний характер діяльності Кабміну та вимагає від уряду Віктора Януковича негайно подати на розгляд Верховної Ради програму своєї діяльності або подати у відставку.

2008, четвер

– Згідно з рейтингом доларових мільярдерів України, складеному журналом "Фокус", статки депутата від Партії регіонів і власника СКМ Ріната Ахметова оцінюються в 14,6 мільярдів доларів, на другому місці – Віктор Пінчук з 10,5 мільярдами доларів, на третьому – Ігор Коломойський з 4,76 мільярдами.

2011, понеділок

– В Україні є очевидними "засилля бандитів та непотизм", написав британський часопис Economist.

"Як і в Росії на світанку путінського правління, вплив парламенту, прем'єр-міністра та уряду було обмежено. Рішення ухвалюються в президентській адміністрації. Прокурори, Конституційний Суд та Центробанк втратили залишки самостійності", – йшлося в публікації.

2012, вівторок

– Президент Віктор Янукович призначив міністром фінансів Юрія Колобова, який вважається близьким до сім'ї Януковича.

– "Коли людина йде, щоб посилювати цю владу, вона тим самим несе і відповідальність за діяльність цієї влади", – заявив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "ТВі", коментуючи можливість призначення Петра Порошенка міністром економіки.

2013, четвер

– Українці щороку витрачають на хабарі від 5 до 10 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднила Transparency International.

2014, п'ятниця

– Голова МВС Арсен Аваков повідомив про блокування російськими військовими аеропортів Криму й розцінив це як "збройне вторгнення й окупацію".

– "Верховна Рада вимагає від РФ припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі", – сказано в постанові ВР щодо подій у Криму.

– "Вони провокують нас на військовий конфлікт. За даними нашої розвідки, вони відпрацьовують сценарій, який повністю аналогічний абхазькому, коли, спровокувавши конфлікт, вони розпочали анексію території", – заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов у зверненні до народу щодо введення російських військ до Криму.

– "Перше: хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає. Друге: я все, що зможу, зроблю і буду робити до кінця життя, щоб бути з народом України. Не з покидьками цими, націоналістами і банцерівцями. А з народом України", – заявив Віктор Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону. Під час цього виступу, не стримавши емоцій, він зламав ручку.

2015, субота

– Троє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова знайшли мертвим у Києві. Він вистрибнув з вікна своєї квартири, розташованої на 17 поверсі.

"Немає жодних моральних сил більше жити. Я йду. Думаю, так буде краще для всіх. Спасибі всім за підтримку", – йшлося в передсмертній записці Чечетова.

 

"Борис задекларував, що має оприлюднити переконливі докази участі російських Збройних сил в Україні. Хтось дуже цього боявся. Борис не боявся, кати боялися. Вони його вбили", – заявив президент Петро Порошенко з приводу вбивства у Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова.

2016, неділя

– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На Луганщині в Станично-Луганському районі на розтяжці підірвалися троє місцевих жителів, одна людина загинула.

2017, вівторок

– Один український військовий зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Але впродовж дня внаслідок активізації обстрілів з боку бойовиків загинули двоє українських бійців.

– Учасники блокади на Донбасі заявляють про напад на них групи "тітушок", один з блокадників отримав ножове поранення.

Згодом співробітники поліції затримали 37 осіб, що вчинили напад на блокпост блокувальників ОРДЛО в Донецькій області.

 

Олег Поліщук, для УП

Теми: Україна XXI
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