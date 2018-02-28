Хроника 28 февраля. Турчинов: Россия аннексировала Крым, Янукович ломает ручку

Найцікавіше: 2001. Між Ющенком та Медведчуком – відкритий конфлікт 2007. "Наша Україна" вимагає відставки уряду Януковича 2014. Турчинов: Росія розпочала анексію Криму 2014. Янукович у Ростові ламає від злості ручку

2001, середа

– "Ми переконані, що це чисто клановий підхід до організації української політики, що це одна з форм публічного позування, рисовки перед людьми. Якщо говорити зовсім відверто, на мій погляд, це є однією зі спроб змінити майбутнє країни в доволі замаскованій формі", – заявив прем'єр Віктор Ющенко у відповідь на ультиматум першого віце-спікера ВР Віктора Медведчука про формування нового коаліційного уряду.

З цього моменту почався відкритий конфлікт Ющенка з Медведчуком, який завершився 26 квітня 2001 року, коли парламент висловив недовіру Кабміну Ющенка.

2002, четвер

– Лідер "Українського народного руху" Юрій Костенко заявив, що серед найближчих союзників блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" в новому парламенті бачить партію "Єдність" київського мера Олександра Омельченка і Блок Юлії Тимошенко.

2003, п'ятниця

– Блок "Наша Україна" вважає більш доречним проводити 9 березня 2003 року не політичні акції, а вшанування пам'яті Тараса Шевченка, заявив керівник служби Віктора Ющенка Олег Рибачук.

Щодо участі в заходах антипрезидентських сил, то, за його словами, цим питанням зараз займається група уповноважених представників фракцій.

2005, понеділок

– Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив, що за призначення начальника міліції Донецької області пропонувався хабар у розмірі 1 мільйон доларів. Про це він заявив у програмі на ICTV "Подробно с Дмитрием Киселевым".

2006, вівторок

– Спільне підприємство "Укргаз-Енерго", створене "Нафтогазом" і "РосУкрЕнерго" для постачань російського газу в Україну, подало в Нацкомісію регулювання електроенергетики всі необхідні для отримання ліцензії документи, у тому числі банківські гарантії на суму 300 мільйонів доларів.

2007, середа

– "Наша Україна" заявляє про антиконституційний характер діяльності Кабміну та вимагає від уряду Віктора Януковича негайно подати на розгляд Верховної Ради програму своєї діяльності або подати у відставку.

2008, четвер

– Згідно з рейтингом доларових мільярдерів України, складеному журналом "Фокус", статки депутата від Партії регіонів і власника СКМ Ріната Ахметова оцінюються в 14,6 мільярдів доларів, на другому місці – Віктор Пінчук з 10,5 мільярдами доларів, на третьому – Ігор Коломойський з 4,76 мільярдами.

2011, понеділок

– В Україні є очевидними "засилля бандитів та непотизм", написав британський часопис Economist.

"Як і в Росії на світанку путінського правління, вплив парламенту, прем'єр-міністра та уряду було обмежено. Рішення ухвалюються в президентській адміністрації. Прокурори, Конституційний Суд та Центробанк втратили залишки самостійності", – йшлося в публікації.

2012, вівторок

– Президент Віктор Янукович призначив міністром фінансів Юрія Колобова, який вважається близьким до сім'ї Януковича.

– "Коли людина йде, щоб посилювати цю владу, вона тим самим несе і відповідальність за діяльність цієї влади", – заявив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "ТВі", коментуючи можливість призначення Петра Порошенка міністром економіки.

2013, четвер

– Українці щороку витрачають на хабарі від 5 до 10 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднила Transparency International.

2014, п'ятниця

– Голова МВС Арсен Аваков повідомив про блокування російськими військовими аеропортів Криму й розцінив це як "збройне вторгнення й окупацію".

– "Верховна Рада вимагає від РФ припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі", – сказано в постанові ВР щодо подій у Криму.

– "Вони провокують нас на військовий конфлікт. За даними нашої розвідки, вони відпрацьовують сценарій, який повністю аналогічний абхазькому, коли, спровокувавши конфлікт, вони розпочали анексію території", – заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов у зверненні до народу щодо введення російських військ до Криму.

– "Перше: хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає. Друге: я все, що зможу, зроблю і буду робити до кінця життя, щоб бути з народом України. Не з покидьками цими, націоналістами і банцерівцями. А з народом України", – заявив Віктор Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону. Під час цього виступу, не стримавши емоцій, він зламав ручку.

2015, субота

– Троє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова знайшли мертвим у Києві. Він вистрибнув з вікна своєї квартири, розташованої на 17 поверсі.

"Немає жодних моральних сил більше жити. Я йду. Думаю, так буде краще для всіх. Спасибі всім за підтримку", – йшлося в передсмертній записці Чечетова.

"Борис задекларував, що має оприлюднити переконливі докази участі російських Збройних сил в Україні. Хтось дуже цього боявся. Борис не боявся, кати боялися. Вони його вбили", – заявив президент Петро Порошенко з приводу вбивства у Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова.

2016, неділя

– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На Луганщині в Станично-Луганському районі на розтяжці підірвалися троє місцевих жителів, одна людина загинула.

2017, вівторок

– Один український військовий зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Але впродовж дня внаслідок активізації обстрілів з боку бойовиків загинули двоє українських бійців.

– Учасники блокади на Донбасі заявляють про напад на них групи "тітушок", один з блокадників отримав ножове поранення.

Згодом співробітники поліції затримали 37 осіб, що вчинили напад на блокпост блокувальників ОРДЛО в Донецькій області.

Олег Поліщук, для УП