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Минздрав требует объяснить пребывание Крысина в Институте сердца

Среда, 28 февраля 2018, 01:09
Минздрав требует объяснить пребывание Крысина в Институте сердца

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала руководство Института сердца объяснить, по какой причине в детском отделении Института находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин.

Об этом Супрун сообщила в Facebook.

"То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый (!) неоднократно судимый и обвиняемый в организации убийства (!!!) человек Юрий Крысин  неприемлемо",  написала она.

"МОЗ Украины обратилось к директору ГУ "Институт сердца МОЗ Украины" Бориса Тодурова с просьбой предоставить объяснения, соответствует ли действительности информация, что в детском отделении Института Сердца находится взрослый пациент, неоднократно судимый и обвиняемый во многих насильственных преступлениях, включая убийство",  говорится в заявлении Минздрава.

"Если информация подтвердится, врачи Института сердца должны установить, действительно ли пациент нуждался в госпитализации, или, наоборот, состояние его здоровья позволяет участвовать в судебных заседаниях",  подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, 26 февраля активисты и добровольцы пришлы в десткое отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года Юрий Крысин.

Там Крысина облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

1 марта в 11:00 Апелляционный суд Киева должен рассматривать апелляционныежалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину по делу об убийствеВеремия.

По словам Крысина, 23 февраля на заседание суда по делу о заправках он не пришел, потому что был в больнице, но ни одного заседания по делу об убийстве Веремия он не пропустил.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Вереммя убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека убеждена, что у Крысина есть покровители – возможно, и в правоохранительной системе.

А народный депутат Мустафа Найем писал, что Крысин в свое время работал директором фирмы "Пятый регион", сотрудники которой охраняли "Авант-Банк", аффилированный с экс-генпрокурором Виталием Яремой. Главой правления "Авант-Банка" тогда был нынешний руководитель Николаевской области и экс-нардеп от БПП Алексей Савченко.

 

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Темы: КиевтитушкиМайданМинздрав
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