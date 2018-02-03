МЗС думає, чи відкривати до виборів президента РФ 4 дільниці для голосування

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Субота, 3 лютого 2018, 11:10

Міністерство закордонних справ України розглядає запит Росії на відкриття чотирьох виборчих дільниць на території України до виборів президента Росії-2018.

Про це повідомили в МЗС на запит "Інтерфакс-Україна".

"МЗС отримало звернення посольства РФ в Україні щодо проведення 18 березня 2018 року виборів президента РФ і організації для громадян РФ, які мешкають в Україні, виборчих дільниць ... Згадане звернення наразі розглядається причетними відомствами", - зазначили у відомстві.

Запит стосується відкриття виборчих дільниць у приміщенні посольства Росії у Києві та генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі і Харкові.

Теми: Росія вибори МЗС
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