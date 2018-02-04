АТО: Бойовики стріляють з великого калібру, 2 бійців ЗСУ поранено
З початку доби у зоні проведення АТО зафіксовано 3 обстріли з боку НЗФ, один український військовий зазнав поранень, ще один отримав бойову травму.
Про це ввечері 4 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Останній обстріл, за даними на вечір неділі, завершився близько 10:00, відтоді вздовж лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню", - повідомили у штабі.
На донецькому напрямку бойовики порушили мінські угоди біля Кам’янки, ведучи вогонь зі 120-мм мінометів. На Приазов’ї вони застосували гранатомети по силах АТО біля Водяного.
На луганському напрямку вогонь вівся зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.
Українська правда