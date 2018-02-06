У Білій Церкві розпочався набір до патрульної поліції, до зони відповідальності поліцейських увійдуть близько 100 кілометрів траси міжнародного значення – від столиці до кордону Київщини з Черкаською областю.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв під час запуску патрульної поліції у Білій Церкві.

"Це трохи більше 100 кілометрів траси, який зараз обслуговують поліцейські міста Києва", – зазначив Князєв.

За його словами, старт роботи патрульної поліції у Білій Церкві дозволить збільшити кількість поліцейських на трасі Київ-Одеса. Як зазначають у поліції, це сприятиме зниженню рівня аварійності на цій ділянці дороги.

Князєв додав, що наразі одним із основних завдань поліції є збільшення патрульних нарядів на трасах міжнародного та державного значення.

"З дня на день буде анонсовано вихід 210 нарядів патрульної поліції на трасах міжнародного значення по всій державі. На сьогодні від 40 до 60 нарядів одночасно несуть службу на трасах України", – розповів глава Нацполіції.

Як відомо, з 5 лютого екіпажі патрульної поліції несуть службу ще на 11 автошляхах України.