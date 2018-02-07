У Красногорівці Донецької області 3 дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмету.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Страшна подія сталася близько 21:00 6 лютого.

Хлопчик 9 років та 3-річна дівчинка знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, 14-річна дівчина сиділа спиною до менших.

"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки.

Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи", - повідомив Жебрівський.

Наразі усі троє дітей перебувають у лікарні.

"Вони забезпечені усім необхідним лікуванням. Менші діти потребують спеціалізованої допомоги дитячого хірурга – відповідний фахівець прибув з Дніпра", - підсумував Жебрівський.

За даними поліції Донецької області, вибух стався на кухні у приватному будинку. Батьки малечі в цей час були в сусідній кімнаті, де вживали алкогольні напої.

Правоохоронці на місці події виявили залишки металевого предмету.

Фото Поліції

"Попередньо факт кваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Загалом у родині виховується четверо дітей віком від 3 до 14 років.