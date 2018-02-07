На Донеччині вибухнув невідомий предмет: постраждали діти

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Середа, 7 лютого 2018, 09:03

У Красногорівці Донецької області 3 дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмету.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Страшна подія сталася близько 21:00 6 лютого.

Хлопчик 9 років та 3-річна дівчинка знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, 14-річна дівчина сиділа спиною до менших.

"Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки.

Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи", - повідомив Жебрівський.

Наразі усі троє дітей перебувають у лікарні.

"Вони забезпечені усім необхідним лікуванням. Менші діти потребують спеціалізованої допомоги дитячого хірурга – відповідний фахівець прибув з Дніпра", - підсумував Жебрівський.

Теми: Донбас війна діти
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