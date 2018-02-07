В Донецкой области взорвался неизвестный предмет: пострадали дети

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Среда, 7 февраля 2018, 09:03

В Красногоровке Донецкой области 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Страшное событие произошло около 21:00 6 февраля.

Мальчик 9 лет и 3-летняя девочка нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, 14-летняя девушка сидела к ним спиной.

"Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени.

Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы", - сообщил Жебривский.

Сейчас все трое детей находятся в больнице.

"Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра", - подытожил Жебривский.

Темы: Донбасс война дети
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