В Донецкой области взорвался неизвестный предмет: пострадали дети
В Красногоровке Донецкой области 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
Страшное событие произошло около 21:00 6 февраля.
Мальчик 9 лет и 3-летняя девочка нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, 14-летняя девушка сидела к ним спиной.
"Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени.
Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы", - сообщил Жебривский.
Сейчас все трое детей находятся в больнице.
"Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра", - подытожил Жебривский.