В Красногоровке Донецкой области 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Страшное событие произошло около 21:00 6 февраля.

Мальчик 9 лет и 3-летняя девочка нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, 14-летняя девушка сидела к ним спиной.

"Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени.

Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы", - сообщил Жебривский.

Сейчас все трое детей находятся в больнице.

"Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра", - подытожил Жебривский.