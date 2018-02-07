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В Красногоровке взорвался неизвестный предмет: пострадали дети

Среда, 7 февраля 2018, 08:03
В Красногоровке взорвался неизвестный предмет: пострадали дети

В Красногоровке Донецкой области 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Страшное событие произошло около 21:00 6 февраля.

Мальчик 9 лет и 3-летняя девочка нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, 14-летняя девушка сидела к ним спиной.

"Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени.

Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы", - сообщил Жебривский.

Сейчас все трое детей находятся в больнице.

"Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра", - подытожил Жебривский.

По данным полиции Донецкой области, взрыв произошел на кухне частного доме.

Родители детей в это время были в соседней комнате, где употребляли алкогольные напитки.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили остатки металлического предмета. 

 
фото полиции

"Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Всего в семье воспитывается четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Темы: Донбассвойнадети
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