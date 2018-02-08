У Києві горів історичний будинок навпроти Софії

У столиці горів історичний будинок на вулиці Софійській, 20/21, з балкону якого Михайло Грушевський зачитував IV Універсал УНР, і на місці якого планували звести офіси чи готель.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Інформація про пожежу в нефункціонуючій 2-поверховій будівлі надійшла о 13:59.

Займання виникло на 1 поверсі.

О 14:30 пожежу на площі 50 кв.м. локалізували, а о 14:44 – ліквідували.

Фото ДСНс

Жертв та постраждалих немає.

Причина займання з’ясовується.

Як відомо, у лютому 2017 року будинок, з балкону якого Михайло Грушевський зачитував IV Універсал УНР, обнесли зеленим парканом. Тоді активісти наголосили, що це може бути початком знищення пам’ятки.

За кілька днів кілька громадських активістів виклали у соцмережі проекти ймовірної реконструкції історичного будинку.

За цими проектами та виданим історико-містобудівним обґрунтуванням 2-поверхівку навпроти "Софії Київської" можуть перетворити на 6-10 поверховий торгово-офісний або готельно-офісний центр.

На початку березня 2017 року довкола історичного будинку по вулиці Володимирській, 21 (Софійській, 20/21) встановили риштування.

У березні 2017 року мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що історичну будівлю на Софійській, 20/21 не зруйнують.

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