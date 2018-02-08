У Києві горів історичний будинок навпроти Софії
У столиці горів історичний будинок на вулиці Софійській, 20/21, з балкону якого Михайло Грушевський зачитував IV Універсал УНР, і на місці якого планували звести офіси чи готель.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.
Інформація про пожежу в нефункціонуючій 2-поверховій будівлі надійшла о 13:59.
Займання виникло на 1 поверсі.
О 14:30 пожежу на площі 50 кв.м. локалізували, а о 14:44 – ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Причина займання з’ясовується.
Як відомо, у лютому 2017 року будинок, з балкону якого Михайло Грушевський зачитував IV Універсал УНР, обнесли зеленим парканом. Тоді активісти наголосили, що це може бути початком знищення пам’ятки.
За кілька днів кілька громадських активістів виклали у соцмережі проекти ймовірної реконструкції історичного будинку.
За цими проектами та виданим історико-містобудівним обґрунтуванням 2-поверхівку навпроти "Софії Київської" можуть перетворити на 6-10 поверховий торгово-офісний або готельно-офісний центр.
На початку березня 2017 року довкола історичного будинку по вулиці Володимирській, 21 (Софійській, 20/21) встановили риштування.
У березні 2017 року мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що історичну будівлю на Софійській, 20/21 не зруйнують.
Чатайте також: Будинок навпроти Софії перетворять на 10-поверховий торгово-офісний центр? ФОТО