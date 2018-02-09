Порошенко закликав Австрію визнати Голодомор 1932-33 геноцидом

27 переглядів
П'ятниця, 9 лютого 2018, 02:48

Президент України Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу.

Про це президент говорив під час зустрічі із головою Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою, передає прес-служба глави держави.

"Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Повідомляється також, що співрозмовники відзначили важливість зміцнення міжпарламентського діалогу між двома країнами.

Порошенко проінформував австрійського парламентаря щодо ситуації на Донбасі внаслідок російської агресії і відзначив солідарність Австрії у підтримці українських зусиль із протидії російській агресії.

"Співрозмовники погодилися із важливістю санкцій проти РФ", - повідомляє прес-служба президента.

Раніше, після зустрічі з президентом Австрії Алексндром ван дер Белленом у Відні президент Петро Порошенко повідомив про домовленність створити спільну комісію з вивчення історії.

Порошенко також розповів про українське коріння президента Австрії.

Прадід Александра ван дер Беллена по батьківській лінії Максиміліан Георг Райманн народився у 1826 році – на території сучасної України – в Полтавській губернії.

Теми: голодомор Австрія Порошенко
powered by lun.ua
По темі
На Сумщині сплюндрували пам’ятник жертвам Голодомору 25 листопада 2017, 19:26
Порошенко: Потрібно ввести відповідальність за невизнання Голодомору 25 листопада 2017, 16:22
В Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору 25 листопада 2017, 10:55
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Ветерани АТО звинувачують агрофірму Порошенка у земельному рейдерстві
1+1 скаржиться на перевірки Нацбанку, в НБУ відповіли, що перевіряють багатьох
Рада ввела кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства
Усі новини
акція

Дайте два: акції та знижки тижня

Лайфхаки

Не сперечатися у Facebook, стати ЗОЖником, читати по книзі в день: городяни про свої корисні звички