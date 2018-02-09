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Порошенко призвал Австрию признать Голодомор 1932-33 геноцидом

Пятница, 9 февраля 2018, 01:48

Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом президент говорил во время встречи с председателем Национального Совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой, передает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается также, что собеседники отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами.

Порошенко проинформировал австрийского парламентария о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии и отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии.

"Собеседники согласились с важностью санкций против РФ", - сообщает пресс-служба президента.

Ранее, после встречи с президентом Австрии Алексндром ван дер Беллен в Вене президент Петр Порошенко сообщил о договоренности создать совместную комиссию по изучению истории.

Порошенко также рассказал об украинских корнях президента Австрии.

Прадед Александра ван дер Беллена по отцовской линии Максимилиан Георг Райманн родился в 1826 году - на территории современной Украины - в Полтавской губернии.

Темы: голодоморАвстрияПорошенко
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