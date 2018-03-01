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Варто продовжувати санкції проти банків з російським капіталом – Порошенко

Четвер, 1 березня 2018, 16:36

Президент України зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання РНБО, передає Економічна правда.

"Протягом 2017 року чистий актив українських банків з державним російським капіталом скоротився на третину, а обсяг розміщених коштів фізичних та юридичних осіб зменшився на 28% і 34% відповідно", - зазначив президент.

"За три останні роки частка українських банків з російським капіталом зменшилася практично вдвіч – з 10,6%  до 5,6%", - додав він.

Порошенко зазначив, що вихід банків з українського ринку відбувається поступово і регульовано, щоб не завдати шкоди українській економіці і забезпечити стабільне функціонування банківської системи України.

Нагадаємо, рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчується в березні цього року, буде ухвалюватися Радою національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти всіх п'яти структур російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("внучки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("внучки" Сбербанку).

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