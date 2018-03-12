Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура вимагає взяти під варту соратника Медведчука

Понеділок, 12 березня 2018, 21:31

Прокуратура Харківської області подала апеляцію на запобіжний захід щодо голови Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрія Лесика.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сьогодні подали апеляцію. Вимагаємо обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - розповіли у відомстві.

Лесика підозрюють в опорі працівникові СБУ і заданні йому легких тілесних ушкоджень.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

15 лютого 2018 року Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою Андрію Лесику.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

1 березня 2018 року суд звільнив з-під варти Андрія Лесика.

Пізніше Лесику пред'явили підозру в опорі співробітникам СБУ і спричиненні їм легких тілесних ушкоджень.

7 березня суд обрав Лесику запобіжний захід у вигляді звільнення на поруки народного депутата.

Теми: прокуратураХарківМедведчуксуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
прокуратура
Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
Справу Шарія про співпрацю з ФСБ Росії передали до суду
Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток
Останні новини
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: