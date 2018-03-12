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Прокуратура требует взять под стражу соратника Медведчука

Понедельник, 12 марта 2018, 21:31

Прокуратура Харьковской области подала апелляцию на меру пресечения в отношении председателя Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрея Лесика.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня подали апелляцию. Требуем избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.

Лесика подозревают в сопротивлении работнику СБУ и задании ему легких телесных повреждений.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

18 февраля 2018 года Апелляционный суд Харьковской области сократил сроксодержания под стражей Андрею Лесику.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами. 

Лесика  лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".

1 марта 2018 года суд освободил из-под стражи Андрея Лесика.

Позже Лесику предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.

7 марта суд избрал Лесику меру пресечения в виде освобождения на поруки народного депутата.

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Темы: прокуратураХарьковМедведчуксуд
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