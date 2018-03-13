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Луценко має питання до підлеглих через провал із Лукаш і Клюєвим

Вівторок, 13 березня 2018, 13:24

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає дисциплінарної відповідальності своїх підлеглих за те, що вони не зібрали доказів проти Олени Лукаш й Сергія Клюєва.

В інтерв’ю на каналі ZIK він констатував, що цього року з європейського санкційного списку знято двох осіб – екс-міністра юстиції Лукаш й нардепа Сергія Клюєва, який є братом екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

"Лукаш, у якої не було арештовано нічого – в неї немає під арештом нічого, тому її перебування чи не перебування в санкційному списку не означає нічого", – сказав Луценко.

"Більше того, діяльність департаменту Горбатюка не призвела до знаходження доказів її вини. Я маю зізнатися, що я в часи революції дуже погано ставився з політичної й людської точки зору до пані Лукаш – але як генпрокурор я маю керуватися не емоціями, симпатіями чи антипатіями, а доказами. Так от, доказів її вини слідство поки що не здобуло", – визнав він.

"Уже три заступники генпрокурори відмовилися підписувати обвинувальний акт щодо Лукаш – тільки вони уповноважені на таку дію – через недостатність доказової бази. Але зняття її з санкційного списку не означає нічого, бо в неї не було арештовано нічого", – сказав генпрокурор.

Щодо Клюєва він сказав, що в нього також "не було арештовано нічого".

"Зняття його зі списку обумовлюється тим, що доказів причетності засновника підприємства до дій менеджменту підприємства не здобуто. Знову ж таки, запитання до відповідних працівників прокуратури", – пояснив генпрокурор.

Він додав, що ці працівники прокуратури зараз проходять заслуховування справ.

"І я не виключаю дисциплінарних покарань за такі погані результати", – заявив Луценко.

Голова ГПУ сказав, що хоча він не задоволений роботою Сергія Горбатюка в низці "серйозних справ", не хоче публічно дискутувати з ним. Проте для звернення по догану потрібні докази.

"На цей момент я не виключаю винесення доган за низку серйозних прорахунків у справах. Але я виключаю зняття Горбатюка: він дійсно професійний працівник, хоча у нас не співпадають багато поглядів на методи організації роботи в прокуратурі… і йому довіряються сім’ї героїв "Небесної сотні" і його адвокати", – сказав Луценко.

Він також пригадав свій улюблений афоризм: "Без тертя нема любові, навіть результату".

Раніше начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що виключення із санкційного списку ЄС екс-соратників Віктора Януковича Олени Лукаш та Сергія Клюєва не вплине на хід розслідування щодо них.

У липні 2017 року Горбатюк заявляв, що з лютого повідомлення про підозру Лукаш "не узгоджується заступником генпрокурора Столярчуком".

Клюєв-молодший свого часу придбав фірму "Танталіт", якій належала резиденція Януковича "Межигір'я". Суд уже визнав недійсними договори, за якими "Межигір'я" перестало бути держвласністю у 2007 році.

За даними ЗМІ, європейські санкції не завадили Андрію й Сергію Клюєвим продавати свої активи.

Читайте також "Перемога Сергія Клюєва в Суді ЄС: чому санкції скасовані та що це змінить для інших екс-посадовців".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураЛукашКлюєвсанкції
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