У Луценко есть вопросы к подчиненным из-за провала с Лукаш и Клюевым

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает дисциплинарной ответственности своих подчиненных за то, что они не собрали доказательств против Елены Лукаш и Сергея Клюева.



В интервью на канале ZIK он констатировал, что в этом году из европейского санкционного списка сняли двух человек – экс-министра юстиции Лукаш и нардепа Сергея Клюева, который является братом экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.



"Лукаш, у которой не было арестовано ничего – у нее нет под арестом ничего, поэтому ее пребывание или непребывание в санкционном списке не означает ничего", – сказал Луценко.



"Более того, деятельность департамента Горбатюка не привела к обнаружению доказательств ее вины. Я должен признаться, что я во время революции очень плохо относился с политической и человеческой точки зрения к госпоже Лукаш – но как генпрокурор я должен руководствоваться не эмоциями, симпатиями или антипатиями, а доказательствами. Так вот, доказательств ее вины следствие пока не получило", – признал он.



"Уже три заместителя генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт по Лукаш – только они уполномочены на такое действие – из-за недостаточности доказательной базы. Но снятие ее из санкционного списка не означает ничего, потому что у нее не было арестовано ничего", – сказал генпрокурор.



По поводу Клюева он сказал, что у него также "не было арестовано ничего".



"Снятие его из списка объясняется тем, что доказательств причастности основателя предприятия к действиям менеджмента предприятия не получено. Опять же, вопрос к соответствующим работникам прокуратуры", – пояснил генпрокурор.



Он добавил, что эти работники прокуратуры сейчас проходят заслушивание дел.



"И я не исключаю дисциплинарных наказаний за такие плохие результаты", – заявил Луценко.



Глава ГПУ сказал, что хотя он не доволен работой Сергея Горбатюка по ряду "серьезных дел", не хочет публично дискутировать с ним. Однако для обращения за выговором нужны доказательства.



"На данный момент я не исключаю вынесения выговоров за ряд серьезных просчетов в делах. Но я исключаю снятие Горбатюка: он действительно профессиональный работник, хотя у нас не совпадают многие взгляды на методы организации работы в прокуратуре ... и ему доверяются семьи героев "Небесной сотни" и их адвокаты", – сказал Луценко.



Он также упомянул свой любимый афоризм: "Без трения нет любви, даже результата".



Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что исключение из санкционного списка ЕС экс-соратников Виктора Януковича Елены Лукаш и Сергея Клюева не повлияет на ход расследования по ним.



В июле 2017 года Горбатюк заявлял, что с февраля сообщение о подозрении Лукаш "не согласуется заместителем генпрокурора Столярчуком".



Клюев-младший в свое время приобрел фирму "Танталит", которой принадлежала резиденция Януковича "Межигорье". Суд уже признал недействительными договоры, по которым "Межигорье" перестало быть госсобственностью в 2007 году.



По данным СМИ, европейские санкции не помешали Андрею и Сергею Клюевым продавать свои активы.

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