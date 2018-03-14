Онищенка підозрюють у зберіганні зброї, він розказав про пістолет

Національна антикорупційна прокуратура висунула депутату-утікачу Олександру Онищенку оновлену підозру, зокрема про зброю, сам депутат каже, що мав лише зброю від міністра оборони.

Про це "Українській правді" повідомили Онищенко та його адвокат Олег Іщенко.

Так, за словами адвоката, 5 березня НАБУ вручила йому нову підозру, у якій з'явилися дві нових статті. – ч. 1 статті 263 КК – зберігання вогнепальної зброї, і частина 3 статті 209 КК – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Щодо зброї, то незрозуміло, де вона знайдена, у кого, як вона пов'язана з Онищенком", - зазначив адвокат.

У свою чергу сам Онищенко в коментарі УП зазначив, що не проживає в тому будинку, в якому була знайдена зброя, п'ять років.

"Я не знаю, що могли знайти через півтора роки у будинку, де я не живу п'ять років. Схоже, що готують щось нове на мене, якщо решта провалиться", - сказав він.

На уточнююче питання, чи взагалі є в нього зброя, Онищенко відповів:

"Був пістолет нагородний від тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея. Пістолет зник при обшуку, залишилась тільки грамота".

На питання УП, чи може йтися про цей пістолет, чи в підозрі мова йде про іншу зброю, адвокат Олег Іщенко відповів:

"Я не можу говорити, той чи ні. Але я думаю, що перед тим, як оголошувати про підозру, НАБУ мало б пересвідчитись, який саме це пістолет, і чи є на нього дозвіл".

За даними Онищенка і його адвоката, причиною нової підозри може бути його велике інтерв’ю, яке він дав на початку березня.

Як відомо, НАБУ розслідує так звану "газову справу" Онищенка. За даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.

19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Більше про нардепа-втікача та плівки з Порошенком читайте у матеріалі УП: "Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?" .