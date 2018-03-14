Онищенко подозревают в хранении оружия, он рассказал о пистолете

Национальная антикоррупционная прокуратура выдвинула депутату-беглецу Александру Онищенко обновленное подозрение, в частности о хранении оружия, сам депутат говорит, что имел только оружие от министра обороны.

Об этом "Украинской правде" сообщили Онищенко и его адвокат Олег Ищенко.

Так, по словам адвоката, 5 марта НАБУ вручила ему новое подозрение, в котором появились две новых статьи: ч. 1 статьи 263 УК – хранение огнестрельного оружия, и часть 3 статьи 209 УК – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

"По оружию, то непонятно, где оно обнаружено, у кого, как оно связано с Онищенко", - отметил адвокат.

В свою очередь сам Онищенко в комментарии УП отметил, что не проживает в том доме, в котором было найдено оружие, пять лет.

"Я не знаю, что могли найти через полтора года в доме, где я не живу пять лет. Похоже, что готовят что-то новое на меня, если остальное провалится", - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли вообще у него оружие, Онищенко ответил:

"Был пистолет наградной от тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея. Пистолет исчез при обыске, осталась только грамота".

На вопрос УП, может ли идти речь об этом пистолет, или в подозрении речь идет о другом оружии, адвокат Олег Ищенко ответил:

"Я не могу говорить, то ли нет. Но я думаю, что перед тем, как объявлять о подозрении, НАБУ должно убедиться, что это за пистолет, и есть ли на него разрешение".

По данным Онищенко и его адвоката, причиной нового подозрения может быть его большое интервью, которое он дал в начале марта.

Как известно, НАБУ расследует так называемое "газовое дело" Онищенко. По данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых – кроме прочих – разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

Больше о беглом нардепе и пленках с Порошенко читайте в материале УП: "Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?" .