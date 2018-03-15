США в ООН поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении Скрипаля

США считают, что Российская Федерация причастна к покушению на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Британии с использованием военного нервно-паралитического вещества", - заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джон Аллен заявил, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.

"Это не было обычное преступление. Это было неправомерное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - подчеркнул Аллен.

Он напомнил, что Москва не предоставила британской стороне объяснения относительно инцидента в срок и предположил, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

В свою очередь постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипача. Он добавил, что Великобритания могла быть источником газа "Новичок", которым отравили экс-шпиона и его дочь.

Как известно, отравленных россиян - Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Вместе с тем один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов исключил использование этого отравляющего вещества другой страной, поскольку формулу "Новичка" в России не рассекречивают.

По словам химика, Россия может отправить компоненты газа куда угодно в дипломатическом багаже.

Он также отметил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью поправиться, если их отравили именно "Новичком".

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