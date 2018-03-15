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Савченко розповіла про російську зброю

Четвер, 15 березня 2018, 09:56
Савченко розповіла про російську зброю

Народний депутат Надія Савченко перед допитом в СБУ у справі Володимира Рубана розповіла про повагу до підозрюваного та важливість його діяльності.

З такою заявою вона виступила у четвер перед журналістами біля дверей будівлі Служби безпеки України в Києві.

"Я поважаю Володимира Рубана за всю його роботу, яку він виконував на фронті зі звільнення полонених, із допомоги Збройним силам, СБУ та спецслужбам", - сказала Савченко.

Вона вчергове заявила, що збирається взяти Рубана на поруки.

За словами Савченко, зараз йде війна спеціальних служб.

"Насправді відбувається злив країни з середини, і дуже часто відбувається злив Кремлю", - наголосила депутат.

Вона розповіла, що є спеціальні військові операції, в яких потрібно використовувати зброю, яка б доводила, що вона постачається з Росії. Це ж стосується операцій в тилу ворога, де російська зброя потрібна українським військовим, аби їх не викрили.

За словами Савченко, при цьому є в Україні структури, які перешкоджають цій діяльності військових.

"На жаль, влада не гордує нічим, особливо якщо десь бачать, що волонтери знають правду: свідків треба знищувати", - заявила вона.

Також Савченко торкнулась питання повалення української влади.

"А тепер, українці, задайте собі питання: хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх "майданах". Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду?" – заявила вона.

Депутат зазначила, що країні потрібна "тотальна зміна політичної системи".

"Не треба мене брати на слабо, таким як генпрокурор", - додала Савченко.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру в причетності до підготовки державного перевороту.

Депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України. 

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Євген Кізілов, УП

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Теми: Савченко НадіяскандалСБУДонбасАТО
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