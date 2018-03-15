Луценко заявляє, що Савченко планувала теракт, вимагатиме арешту

Генеральний прокурор Юрій Луценко внесе подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко.

Про це він оголосив із трибуни парламенту 15 березня.

За його словами, Савченко особисто планувала теракт у стінах Верховної Ради.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (планувалось -ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", – заявив генпрокурор.

"Тому сьогодні я, як генеральний прокурор внесу до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Савченко", – додав він.

Крім того генпрокурор попросив нардепів невідкладно підтримати проект закону, який давно знаходиться на розгляді парламенту про те, що після подання дипломатичні закордонні паспорти народного депутата зупиняються. Щоб цей фігурант залишився в Україні і відповідав перед українським законом.

Луценко нагадав, що згідно регламенту є 5 днів для отримання пояснень народного депутата.

"Сподіваюсь наступної середи проведемо регламентний комітет, а в наступний четвер Верховна Рада прийме рішення проти організатора запланованого теракту", – зазначив він.

В той же час генпрокурор, відповідаючи на репліку депутата від Опоблоку Ігоря Шурми зазначив, що не відмовляється від факту підтримки в минулому звільнення Савченко із російського полону, і наголосив, що буде захищати будь-кого з московських тюрем "і навіть Надію Савченко".

"Але звільнений заручник, навіть нагороджений званням Героя, має виконувати закон", – зазначив Луценко.

Як відомо, депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко, яка перебувала за кордоном, повернулась в Україну і 15 березня з'явилась до СБУ.

Даючи брифінг журналістам перед будівлею Служби безпеки, Савченко заявила, що в Україні "йде війна спеціальних служб".

Також нардеп торкнулась питання повалення української влади.

"А тепер, українці, задайте собі питання: хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх "майданах". Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду?" – заявила вона.

Депутат зазначила, що країні потрібна "тотальна зміна політичної системи".

Також Савченко звинуватила діючу владу у провокуванні революцій і низці злочинів проти громадян України.