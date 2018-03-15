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Савченко исключили из комитета нацбезопасности

Четверг, 15 марта 2018, 10:58

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

За такое решение проголосовал 261 депутат.

Перед этим депутат Андрей Тетерев заявил, что данный проект постановления еще от 2016 года.

"Мы имели дело с последовательной идеологической поддержкой исключительно тезисов Кремля. Единственное ее сознательное заявление, эта просьба не дать ей скурвиться ... Не стыдно делать ошибки, стыдно не исправлять их последствия", - отметил Тетерев.

"Требуем исключить ее из комитета. Мы должны остановить процесс, который делает Савченко", - добавил он.

Перед голосованием за Савченко заступился депутат от Опоблока Скорик, он добавил, что "Савченко сделала важные заявления" в четверг относительно действий власти.

Согласно пояснительной записке, член этого комитета имеет доступ к государственной тайне.

"Народный депутат Украины Савченко Н.В. имеет допуск к государственной тайне. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принимает участие в заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне. В частности, сдерживание военной агрессии России против Украины, обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, планирование и проведение военных учений и т.д.", - говорится в записке.

Поэтому в документе отмечается, что исключить Савченко нужно "с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и, несмотря на то, что член Комитета должен принимать участие в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное Постановление в ближайшее время ".

Как известно, перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг передаст в парламент представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Сама Савченко прибыла утром на допрос в СБУ. Перед заходом в здание СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаВерховная Рада
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