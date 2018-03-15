Савченко исключили из комитета нацбезопасности
Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.
За такое решение проголосовал 261 депутат.
Перед этим депутат Андрей Тетерев заявил, что данный проект постановления еще от 2016 года.
"Мы имели дело с последовательной идеологической поддержкой исключительно тезисов Кремля. Единственное ее сознательное заявление, эта просьба не дать ей скурвиться ... Не стыдно делать ошибки, стыдно не исправлять их последствия", - отметил Тетерев.
"Требуем исключить ее из комитета. Мы должны остановить процесс, который делает Савченко", - добавил он.
Перед голосованием за Савченко заступился депутат от Опоблока Скорик, он добавил, что "Савченко сделала важные заявления" в четверг относительно действий власти.
Согласно пояснительной записке, член этого комитета имеет доступ к государственной тайне.
"Народный депутат Украины Савченко Н.В. имеет допуск к государственной тайне. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принимает участие в заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне. В частности, сдерживание военной агрессии России против Украины, обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, планирование и проведение военных учений и т.д.", - говорится в записке.
Поэтому в документе отмечается, что исключить Савченко нужно "с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и, несмотря на то, что член Комитета должен принимать участие в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное Постановление в ближайшее время ".
Как известно, перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг передаст в парламент представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
Сама Савченко прибыла утром на допрос в СБУ. Перед заходом в здание СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.