Подання на Савченко внесли у ВР

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Четвер, 15 березня 2018, 12:59
Фото Євгена Руденка, УП

Подання на притягнення Надії Савченко до кримінальної відповідальності, затримання і арешт передані до Верховної Ради.

Про це речник генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook.

Генеральний прокурор підписав подання у будівлі Верховної Ради перед його реєстрацією в парламенті, повідомляють співрозмовники УП.

Всі матеріали, якими обгрунтовуються подання на Савченко, складаються зі 174 сторінок.

Подання ГПУ на Савченко
Подання ГПУ на Савченко

За регламентом, тепер у Савченко є 5 днів на подання своїх пояснень, після чого регламентний комітет має розглянути це подання. А після його рішення всі три подання будуть винесені на розгляд Верховної Ради.

Раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Оксана Коваленко, УП
Теми: Савченко Верховна Рада Генпрокуратура
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