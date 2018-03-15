Подання на Савченко внесли у ВР
Подання на притягнення Надії Савченко до кримінальної відповідальності, затримання і арешт передані до Верховної Ради.
Про це речник генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook.
Генеральний прокурор підписав подання у будівлі Верховної Ради перед його реєстрацією в парламенті, повідомляють співрозмовники УП.
Всі матеріали, якими обгрунтовуються подання на Савченко, складаються зі 174 сторінок.
За регламентом, тепер у Савченко є 5 днів на подання своїх пояснень, після чого регламентний комітет має розглянути це подання. А після його рішення всі три подання будуть винесені на розгляд Верховної Ради.
Раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.
У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.
А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".
За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.