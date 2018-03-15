Савченко закликала українців до військового перевороту

Народний депутат Надія Савченко закликає українців і військових повалити "злочинну владу Порошенка".

Про це вона розповіла після допиту в СБУ.

"Зараз є багато військових, які мене чують, які погоджуються, що військовий переворот в Україні – це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія", - сказала Савченко.

Фото ельдара сарахмана, уп

Вона додала, що такого розуміння "немає в командуванні, бо там грають під владу і під Росію, і вбивають свій народ".

"Але є багато військових, які розуміють, що відбувається", - сказала Савченко.

Вона звинуватила українську владу "у злочинах проти українського народу, у всіх тих смертях, що відбулися за період діючої злочинної влади Порошенка".

"І тепер я закликаю українців – якщо ви розумієте, що якщо ви зараз не відстоїте право на своє життя, на свою волю, то ви будете жити гірше, ніж в терористичному тоталітарному режимі Росії", - сказала Савченко.

Нардеп нагадала, що українці завжди вміли повставати.

"Я ніколи не закликала вас на майдани, ніколи не хотіла кровопролиття простого народу. До влади добратися завжди важко. На Майдані не загинув жоден політик. Мені не страшно, як не було і не буде. За правду боротися, жити і помирати ніколи не страшно", - сказала Савченко.

При цьому вона не відповіла на жодне питання журналістів, хоча перед допитом обіцяла, що відповість.

Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"