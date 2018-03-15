Суд постановив примусово доставити Крисіна на засідання

Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна для участі у судовому засіданні 26 березня.

Про це у четвер повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід.

У ході судового засідання сторона обвинувачення заявила, що без присутності Крисіна справу розглядати неможливо, а адвокати не пояснили причини неявки.

Адвокати заявили, що є загроза життю Крисіну.

Адвокат Євген Солодко зауважив, що до будівлі суду прийшли "агресивні молодики, які скандували "Крисіну-смерть".

Як відомо, 5 березня Дарницький суд розпочав розгляд щодо Юрія Крисіна кримінального провадження, що стосується фактів переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Тоді Крисін прибув на засідання суду.

Під судом зібралися "тітушки", а також члени С14 і "Національного корпусу".

На засіданні Крисін і двоє захисників попросили суд перенести слухання справи. Обвинувачуваний пояснив своє клопотання тим, що його адвокат перебуває в Луганській області і без нього він відповідати перед судом не хоче. Адвокати, у свою чергу, хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Суд відклав справу до 15 березня.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.