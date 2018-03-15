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Суд постановил принудительно доставить Крысина на заседание

Четверг, 15 марта 2018, 15:45

Дарницкий районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Юрия Крысина для участия в судебном заседании 26 марта.

Об этом в четверг сообщает "Радио Свобода".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе.

В ходе судебного заседания сторона обвинения заявила, что без присутствия Крысина дело рассматривать невозможно, а адвокаты не объяснили причины неявки.

Адвокаты заявили, что есть угроза жизни Крысина.

Адвокат Евгений Солодко заметил, что к зданию суда пришли "агрессивные молодые люди, которые скандировали "Крысин-смерть".

Дарницкий районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Юрия Крысина для участия в судебном заседании 26 марта.


Об этом в четверг сообщает "Радио Свобода".


Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе.


В ходе судебного заседания сторона обвинения заявила, что без присутствия Крысина дело рассматривать невозможно, а адвокаты не объяснили причины неявки.


Адвокаты заявили, что есть угроза жизни Крысина.


Адвокат Евгений Солодко заметил, что к зданию суда пришли "агрессивные молодые люди, которые скандировали "Крысин-смерть".

Как известно, 5 марта Дарницкий суд начал рассмотрение по Юрию Крысина уголовного производства, что касается фактов преследования майдановцев так называемыми "титушки" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападение на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.

Под судом собрались "титушки", а также члены С14 и "Национального корпуса".

На заседании Крысин и двое защитников попросили суд перенести слушание дела. Обвиняемый объяснил свое ходатайство тем, что его адвокат находится в Луганской области и без него он отвечать перед судом не хочет. Адвокаты, в свою очередь, хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

Суд отложил слушание на 15 марта.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Темы: криминалсуд
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