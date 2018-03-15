У Крисіна є правоохоронці-"покровителі" — прокурор

Юрій Крисін, якого вважають організатором "тітушок", має "покровителів" серед правоохоронців.

Про це заявив начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Олексій Донський, передає "Громадське".

Він пояснив, що про це свідчать документи, які знайшли під час обшуку в машині Крисіна.

"Коли ми провели обшук в автомобілі Крисіна, то там були виявлені документи, котрі по своїй формі та змісту нагадують оперативні установки — документи, які є результатом чи то оперативно-розшукової діяльності, чи то виконання доручення слідчого. Сама ця діяльність містить елементи таємності. Навіть слідчий-прокурор не завжди може цю слідчу оперативну установку отримати, а у Крисіна вона виявилась. Це говорить про наявність в нього зв'язків таких серйозних з правоохоронцями", - розповів Донський.

Крім того, він розповів, що слідство знає про зв'язок Юрія Крисіна з нинішнім головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком.

"У цьому питанні можу обмежитись лише тим, що так, нам відомо про їхній зв'язок. Савченко був допитаний у даному кримінальному провадженні, що стосується Крисіна. Але деталі на жаль розголошувати не можу", - сказав Донський.

Він додав, що наразі "покровителі" Крисіна бояться оприлюднення тієї інформації, яку він про них знає.

Як зазначає видання, посилаючись на подані до суду документи, Крисін працює директором з розвитку фірми "П’ятий регіон".

Співробітники цієї фірми раніше залучались до охорони фірми "Авант-Банк". У 2012-2013 роках її головою правління був Олексій Савченко.

Як відомо, 5 березня Дарницький суд розпочав розгляд щодо Юрія Крисіна кримінального провадження, що стосується фактів переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Тоді Крисін прибув на засідання суду.

Під судом зібралися "тітушки", а також члени С14 і "Національного корпусу".

На засіданні Крисін і двоє захисників попросили суд перенести слухання справи. Обвинувачуваний пояснив своє клопотання тим, що його адвокат перебуває в Луганській області і без нього він відповідати перед судом не хоче. Адвокати, у свою чергу, хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Суд відклав справу до 15 березня.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.