У Крысина есть правоохранители- "покровители" — прокурор

Юрий Крысин, которого считают организатором "титушек", имеет "покровителей" среди правоохранителей.

Об этом заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской, передает "Громадське".

Он пояснил, что об этом свидетельствуют документы, которые нашли при обыске в машине Крысина.

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, или исполнением поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него связей таких серьезных с правоохранительными органами", - рассказал Донской.

Кроме того, он рассказал, что следствие знает о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что да, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали к сожалению разглашать не могу", - сказал Донской.

Он добавил, что сейчас "покровители" Крысина боятся обнародования той информации, которую он о них знает.

Как отмечает издание, ссылаясь на представленные в суд документы, Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион".

Сотрудники этой фирмы ранее привлекались к охране фирмы "Авант-Банк". В 2012-2013 годах его председателем правления был Алексей Савченко.

Как известно, 5 марта Дарницкий суд начал рассмотрение по Юрию Крысина уголовного производства, что касается фактов преследования майдановцев так называемыми "титушки" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападение на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.

Под судом собрались "титушки", а также члены С14 и "Национального корпуса".

На заседании Крысин и двое защитников попросили суд перенести слушание дела. Обвиняемый объяснил свое ходатайство тем, что его адвокат находится в Луганской области и без него он отвечать перед судом не хочет. Адвокаты, в свою очередь, хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

Суд отложил слушание на 15 марта.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.