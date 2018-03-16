Росія заявила в ООН, що до анексії Крим був "закинутою територією"

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради Безпеки заявив, що півострів до анексії Росією був "закинутою територією".

Про це повідомляє 112.ua.

"Можна скільки завгодно говорити про окупацію Криму, але її просто немає", - заявив російський представник.

За його словами, в даній ситуації дискусія ведеться не про Крим, а про Росію, тому що "це тенденція останніх днів".

Тих, хто виступав раніше, він назвав "диванними дипломатами" - "це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами".

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль закликала посилити міжнародні санкції проти Росії через проведення виборів президента РФ в Криму.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Державний департамент США опублікував заяву, в якій розкритикував виступ президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму і підкреслив, що півострів є частиною України, тому санкції проти РФ залишаться в силі доти, доки вона не поверне контроль над півостровом Україні.