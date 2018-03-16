Россия заявила в ООН, что до аннексии Крым был "заброшенной территорией"

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что полуостров до аннексии Россией был "заброшенной территорией".

Об этом сообщает 112.ua

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.

По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".

Выступающих ранее он назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в Крыму.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором раскритиковал выступление президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму и подчеркнул, что полуостров является частью Украины, поэтому санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока она не вернет контроль над полуостровом Украине.