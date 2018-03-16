Гончаренко та Івченко розповіли свої версії бійки

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив, що інцидент з бійкою з депутатом від фракції "Батьківщина" Вадимом Івченком - цілком звичайне явище в політиці.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

"Особливо серйозного нічого не сталося. Мабуть депутати "Батьківщини" намагаються рівнятися на Надію Савченко і якось її перевершити такими вчинками. І, в принципі, що за депутат без бійки", - сказав Гончаренко.

На питання про те, що стало причиною інциденту, він відповів що складно відповісти, що послужило причиною.

"Причиною можна назвати тільки неадекватну поведінку Івченка", - додав він.

Івченко "Українській правді" поки не прокоментував конфлікт.

Однак раніше в ефірі телеканалу "Прямий" він заявив, що причиною сварки стала образа з боку Гончаренка самого Івченка та якоїсь жінки. Якої саме жінки, він не став уточнювати.

"Він образив мене особисто на всю країну. Це останні слова. Ви можете з ефіру вирізати і почути, коли я на реальну правду... коли "Блок Петра Порошенка" фактично заблокував прийняття закону, який, точніше, удосконалює Кримінально-процесуальний кодекс від "поправок Лозового". Я сказав, що "Блок Петра Порошенко" дав 48 тільки голосів, і це факт. Тому що ми за цим стежили... на що він мені сказав образливу річ на всю країну. Я зробив йому зауваження. Але потім озвучив образу не тільки в мій бік", - розповів він.

Пізніше у Facebook нардеп додав, що має написати щось виправдальне з приводу події, але зовсім не шкодує.

"Чоловіки мають відповідати за свої слова. Якщо ти "сміливо" ображаєш людей, зневажливо відгукуєшся про близьких жінок опонента — цілком вірогідно маєш чекати на покарання. Битись не гарно. Але іноді це єдиний вихід. Можливо, цей випадок стане для нього уроком", - сказав Івченко.

Раніше повідомлялося, що в студії "5 каналу" побилися депутати Вадим Івченко та Олексій Гончаренко під час обговорення правок "Лозового" в законопроекті кримінального судочинства.

Як відомо, перед цим Верховна Рада провалила голосування законопроектузі змінами до кримінального судочинства, що скасовують дію "поправок Лозового".

Повідомлялося, що 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

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