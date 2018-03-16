Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии драки

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенка" Алексей Гончаренко заявил, что инцидент с дракой с депутатом от фракции "Батькивщина" Вадимом Ивченко - вполне обычное явление в политике.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Особо серьезного ничего не произошло. Видимо депутаты Батькивщины пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки", - сказал Гончаренко.

На вопрос о том, что стало причиной инцидента, он ответил что сложно ответить, что послужило причиной.

"Причиной можно назвать только неадекватное поведение Ивченко", - добавил он.

Ивченко "Украинской правде" пока не прокомментировал произошедший конфликт.

Однако ранее в эфире телеканала "Прямый" он заявил, что причиной ссоры стало оскорбление со стороны Гончаренко самого Ивченко и некой женщины. Какой именно женщины, он не стал уточнять.

"Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете с эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду... когда "Блок Петра Порошенко" фактически заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовно-процессуальный кодекс от "поправок Лозового". Я сказал, что "Блок Петра Порошенко" дал 48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили ... На что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом сделал оскорбление не только в мою сторону", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в студии "5 канала" подрались депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко при обсуждении правок "Лозового" в законопроекте уголовного судопроизводства.

Как известно, накануне Верховная Рада провалила голосование законопроекта с изменениями к уголовному судопроизводству, отменяющие действие "поправок Лозового".

Сообщалось, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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