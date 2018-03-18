На Майдане протестуют против российских "выборов" в Крыму. Сожгли "Путина"

В центре Киева собрались участники акции против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму.

Как сообщает корреспондент УП с места события, на акцию собрались около 50 человек.

Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым - это Украина".

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина и выкрикивают "Путин, вон из Крыма!". Позже это чучело митингующие сожгли.