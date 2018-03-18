На Майдане протестуют против российских "выборов" в Крыму. Сожгли "Путина"

В центре Киева собрались участники акции против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму.

Как сообщает корреспондент УП с места события, на акцию собрались около 50 человек.

Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым - это Украина".

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина и выкрикивают "Путин, вон из Крыма!". Позже это чучело митингующие сожгли.

все фото - евгений руденко, УП

Как известно, 18 марта - в годовщину аннексии Крыма - Россия проводит выборы президента, которые также проходят на территории оккупированного полуострова.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами на территории Крыма и заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к этим "выборам" попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в Крыму пройдут в штатном режиме.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

В РФ требовали от Киева гарантировать безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Посольство РФ в Украине выразило возмущение в связи с тем, что в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

18 марта в центре Киева прошла акция против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму. Участники акции принесли с собой чучело "Путина", которое сожгли.

В этот день в Киеве и других городах, где есть консульства РФ в Украине, националисты проводили акции против голосования россиян на "выборах" президента России.