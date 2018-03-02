МОЗ оскаржуватиме поновлення ректора медвишу Богомольця - ЗМІ

Міністерство охорони здоров’я оскаржуватиме рішеня суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає "Громадське радіо".

"Ми не маємо ілюзій щодо всіх форм спротиву старої освітянської системи. Ми будемо оскаржувати це рішення", — сказав він.

Як відомо, 20 лютого Катерину Амосову відсторонило від посади МОЗ на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку через 2 дні після його початку.

1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора Національного медичного університету О. О. Богомольця.

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