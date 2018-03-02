Минздрав будет оспаривать восстановление ректора медвуза Богомольца - СМИ

2260 просмотров
Пятница, 2 марта 2018, 22:44

Министерство здравоохранения будет оспаривать решение суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья Украины Александр Линчевский, передает "Громадське радио".

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", - сказал он.

Как известно 20 февраля Минздрав отстранил от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Екатерина Амосова назвала решение Минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

25 февраля на поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку.

28 февраля страйк-комитет Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки через 2 дня после его начала.

1 марта Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета Богомольца.

Читайте также: "За" Шаг "от коррупции. Что известно о конфликте в медуниверситете Богомольца"

Темы: Минздрав суд
powered by lun.ua
По теме
Минздрав требует объяснить пребывание Крысина в Институте сердца 28 февраля 2018, 02:09
Комиссия выбрала руководителя органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину 27 февраля 2018, 18:55
Супрун рассказала, когда между регионами распределят вакцины от кори 22 февраля 2018, 06:46
Все новости
Главные новости
Работа стабилизируется 3 марта – Нафтогаз
Трамп продлил санкции против России еще на год
ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе - СМИ
Заявление Газпрома – это заявление на публику – юрист
Все новости
Фото

Instagram дня: фотограф, снимающий реальных и очень милых Angry Birds

исследование

Периодическое голодание с физическими упражнениями улучшают здоровье