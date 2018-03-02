Минздрав будет оспаривать восстановление ректора медвуза Богомольца - СМИ

Министерство здравоохранения будет оспаривать решение суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья Украины Александр Линчевский, передает "Громадське радио".

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", - сказал он.

Как известно 20 февраля Минздрав отстранил от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

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Екатерина Амосова назвала решение Минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

25 февраля на поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку.

28 февраля страйк-комитет Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки через 2 дня после его начала.

1 марта Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета Богомольца.

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