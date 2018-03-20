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Кремль не турбує бойкот "перемоги" Путіна: Ранок вечора мудріший

Вівторок, 20 березня 2018, 11:50

У Кремлі не вважають недружнім кроком відсутність привітань президенту РФ Володимиру Путіну з перемогою на виборах від колеги з США Дональда Трампа.

Про це заявив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Ви знаєте, не потрібно вважати це недружнім кроком, по-перше. Ви знаєте, що президент Путін залишається відкритим для нормалізації там, де це нам цікаво і необхідно, відносин із нашими американськими партнерами", – сказав він.

"Ви знаєте, що президент отримує велику кількість привітань від зарубіжних лідерів. Хтось у силу графіка не може подзвонити, хтось із інших причин. Не потрібно тут нічого згущувати. Це друге", – додав Пєсков.

Він пригадав прислів'я "ранок вечора мудріший".

Раніше представник Білого дому Хоган Гідлі сказав Reuters, що президент США Дональд Трамп не збирається вітати Володимира Путіна з перемогою на виборах: телефонний дзвінок до президента Росії не заплановано.

Гідлі зазначив, що переобрання Путіна не стало несподіванкою для адміністрації Трампа.

"Ми будемо накладати санкції, якщо Росія буде загрожувати нашим інтересам. Але ми також будемо шукати можливість для спільної роботи у випадках, коли це відповідає нашим інтересам", – сказав він.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначав, що "деякі лідери привітали Путіна, але їх не так уже й багато".

"Причина, чому інші не подзвонили, полягає в тому, що ці вибори не відповідали міжнародно визнаним демократичним стандартам, не були справжніми", – пояснив він.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Попередні результати виборів у РФ (99,94% бюлетенів)
Попередні результати виборів у РФ (99,94% бюлетенів)
Ria.ru

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.

Теми: РосіяПутінвибори
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