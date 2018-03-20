Кремль не заботит бойкот "победы" Путина: Утро вечера мудренее

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от коллеги из США Дональда Трампа.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".



"Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами", – сказал он.

"Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", – добавил Песков.

Он припомнил пословицу "утро вечера мудренее".

Ранее представитель Белого дома Хоган Гидли сказал Reuters, что президент США Дональд Трамп не собирается поздравлять Владимира Путина с победой на выборах: телефонный звонок президенту России не запланирован.

Гидли отметил, что переизбрание Путина не стало неожиданностью для администрации Трампа.

"Мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам", – сказал он.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отмечал, что "некоторые лидеры поздравили Путина, но их не так уж и много".

"Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не соответствовали международно признанным демократическим стандартам, не были настоящими", – пояснил он.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Предварительные результаты выборов в РФ (99,94% бюллетеней Ria.ru

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар лишь 10% пошли на незаконные "выборы" – преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.