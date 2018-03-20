У Миколаївській ОДА запевняють, що не було конфлікту із Волошиним

Миколаївська облдержадміністрація не мала причин тиснути на померлого в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, бо не було порушення закону під час підписання договору з компанією, яка перемогла на торгах щодо ремонту.

Про це написав заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи у Facebook.

"Ніякого порушення закону в питанні підписання договору з компанією, яка виграла торги на ремонт терміналу, як і в питанні розірвання договору, не було", - наголосив він.

Заступник голови Миколаївської ОДА розповів, що після визначення переможця через систему Прозоро і підписання відповідних протоколів, "були дотримані всі процедурні моменти для того, щоб ситуація рухалася виключно у правовому руслі".

За словами Гайдаржи, після перевірки Держаудитслужби, з'явилися підстави для розірвання підписаного договору.

Він наголосив, що саме обласна державна адміністрація, офіційно направила доручення з рекомендацією про розірвання договору та взяла на себе відповідальність за ці дії.

"Займаючи посаду виконуючого обов'язки директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", Владислав Волошин, на відміну від попередніх керівників аеропорту, не підписував ніяких актів (ні по смузі, ні по терміналу), так як перед тим, як у нього могли з'явитися такі підстави , акти повинні були бути підписані спочатку технаглядом", - розказав Гайдаржи.

Він пояснив, що тільки після цього, представники аеропорту мали підстави що-небудь підписати.

"Більш того, фізично таких актів на даний момент в аеропорту немає, так як підрядники нічого не передавали ні в технагляд, ні в аеропорт", - наголосив заступник голови Миколаївської ОДА.

"Розмови про будь-які тендери на десятки мільйонів гривень, за якими проводилася передоплата в період керівництва підприємством Владислава Волошина, взагалі не мають під собою абсолютно ніяких підстав", - підсумував він.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим.

Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Факт вживання певних заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель у "Миколаївському аеропорту" підтвердили в НАБУ.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну перепискуВолошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

У прокуратурі Миколаївської області не відповідають на питання, чи будуть допитані перші особи міської та обласної адміністрації у справі про смерть в.о. керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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