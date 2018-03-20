В Николаевской ОГА уверяют, что не было конфликта с Волошиным

Николаевская облгосадминистрация не имела причин давить на умершего в. о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, потому что не было нарушения закона при подписании договора с компанией, победившей на торгах по ремонту.

Об этом написал заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи в Facebook.

"Никакого нарушения закона в вопросе подписания договора с компанией, которая выиграла торги на ремонт терминала, как и в вопросе расторжения договора, не было", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Николаевской ОГА рассказал, что после определения победителя через систему Прозоро и подписания соответствующих протоколов, "были соблюдены все процедурные моменты для того, чтобы ситуация двигалась исключительно в правовом русле".

По словам Гайдаржи, после проверки Госаудитслужбы, появились основания для расторжения подписанного договора.

Он отметил, что именно областная государственная администрация, официально направила поручение рекомендации о расторжении договора и взяла на себя ответственность за эти действия.

"Занимая должность исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, в отличие от предыдущих руководителей аэропорта, не подписывал никаких актов (ни по полосе, ни по терминалу), так как перед тем, как в него могли появиться такие основания, акты должны были быть подписаны сначала технадзором", - рассказал Гайдаржи.

Он пояснил, что после этого, представители аэропорта имели основания что-нибудь подписать.

"Более того, физически таких актов на данный момент в аэропорту нет, так как подрядчики ничего не передавали ни в технадзор, ни в аэропорт", - отметил заместитель председателя Николаевской ОГА.

"Разговоры о любых тендерах на десятки миллионов гривен, по которым проводилась предоплата в период руководства предприятием Владислава Волошина, вообще не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - подытожил он.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив. Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Факт принятия определенных мер для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в "Николаевском аэропорту" подтвердили в НАБУ.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную перепискуВолошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

В прокуратуре Николаевской области не отвечают на вопрос, будут ли допрошены первые лица городской и областной администрации в деле о смерти и.о. руководителя местного аэропорта Владислава Волошина.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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