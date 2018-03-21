МИД просит не признавать нелегитимными выборы Путина во всей РФ

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ является заявление об их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Об этом на заседании комитета по иностранным делам сказал начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ МИД Украины Марко Шевченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство иностранных дел поддерживает законопроект (проект постановления) №8168, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории, который засвидетельствует, что эти выборы не могут служить ни доказательством, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий", – объяснил Шевченко.

По его словам, МИД не поддерживает проект постановления №8153, предусматривающий заявление о непризнании российских выборов полностью, "их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Представитель МИД отметил, что признание нелегитимными выборов президента РФ негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

Шевченко отметил, что проект постановления о непризнании этих выборов исключительно на территории Крыма "находится ближе" к выводам БДИПЧ/ОБСЕ, в которых не идет речь о нелегитимности выборов президента РФ в целом.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев также подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар лишь 10% пошли на незаконные "выборы" – преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.