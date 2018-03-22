Рада признала нелегитимными российские выборы в аннексированном Крыму

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного ней Крыму.



За постановление №8168-1 проголосовали 255 нардепов.



В заявлении указывается, что "организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента Российской Федерации голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и города Севастополь является противоправным".



Также в заявлении Верховная Рада призвала "международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования".



Как известно, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборах президента РФ является заявление о их непризнании на территории оккупированного Крыма.



Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.



Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России в оккупированном полуострове.



Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян