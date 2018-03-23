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Япония не признает выборы Путина в Крыму

Пятница, 23 марта 2018, 03:12

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Япония "поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменить статус-кво силовыми методами".

Ранее Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного ею Крыма.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России в оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян

Темы: КрымоккупацияРосcияЯпония
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