Клопотання про арешт Савченко уже в суді, там збираються люди

До Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нардепа Надії Савченко.

Про це повідомляє прес-служба суду вранці 23 березня у Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Савченко Н.В. – підозрюваної за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28,ч. 1 ст. 263", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інформацію про час та місце розгляду зазначеного клопотання повідомлять додатково.

Як повідомляє "112. Україна", уже зранку 23 березня під судом збираються люди – прихильники Савченко.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 22 березня підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко