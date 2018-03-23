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Ходатайство об аресте Савченко уже в суде, там собираются люди

Пятница, 23 марта 2018, 08:16

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении нардепа Надежды Савченко.

Об этом сообщает пресс-служба суда утром 23 марта в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. – подозреваемой по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о времени и месте рассмотрения указанного ходатайства сообщат дополнительно.

Как сообщает "112. Украина", уже утром 23 марта под судом собираются люди – сторонники Савченко.

В суде сообщают, что заседание по избранию меры пресечения для Савченко начнется в 10:30 - 11:00. Рассматривать его судья Евгений Сидоров.

По данным "Укринформа", сотрудники Нацгвардии и полиции усилили охрану суда, в холле установлены рамки металлоискателей. У входа в здание дежурят 10 нацгвардейцев, на 1 этаже – еще около 20.

Сейчас в суд уже прибыли мать, сестра, пресс-секретарь и адвокаты Савченко.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко 22 марта подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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Темы: Савченко Надеждасуд
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