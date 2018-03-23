Національне антикорупційне бюро України не надає інформацію щодо розслідування виграшів у лотерею на суму у півмільйона гривень лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, посилаючись на таємницю слідства.

Про це у НАБУ повідомили на запит "Української правди".

"У відповідь на Ваш запит повідомляємо, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000994 від 29.03.2017 за ознаками можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів), ст.366-1 (декларування недостовірної інформації), ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні антикорупційного бюро.

З посиланням на ст.8 Закону України "Про доступ до публічної інформації", у НАБУ повідомили, що "надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим, у зв’язку із необхідністю збереження таємниці досудового розслідування".

Раніше повідомлялося, що Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів лідера "Радикальної партії", нардепа Олега Ляшка, який задекларував виграш в Українській національній лотереї у сумі 571 тис. гривень.

Як відомо, у минулому році лідер РП, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

У представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня 2017 року у НАЗК, а 27 жовтня - у НАБУ заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка щодо декларування виграшу у лотерею.

Також у грудні минулого року Солом'янський райсуд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Контракт-Авто" з метою розслідування можливого незаконного набуття Ляшком права власності автомобілем MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC.