Национальное антикоррупционное бюро Украины отнесло к тайной информации расследование выигрышей в лотерею на сумму в полмиллиона гривен лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Об этом в НАБУ сообщили на запрос "Украинской правды".

"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000000994 от 29.03.2017 по признакам возможного совершения уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении антикоррупционного бюро.

Со ссылкой на ст.8 Закона Украины "О доступе к публичной информации", в НАБУ сообщили, что "предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования".

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах Ляшко, который задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тыс. гривен.

Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на сумму 571,045 гривен.

В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в НАПК, а 27 октября - в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.