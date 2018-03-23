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В НАБУ не рассказывают подробностей следствия по лотерейным выигрышам Ляшко

Пятница, 23 марта 2018, 10:53

Национальное антикоррупционное бюро Украины не предоставляет информацию по расследованию выигрышей в лотерею на сумму в полмиллиона гривен лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, ссылаясь на тайну следствия.

Об этом в НАБУ сообщили на запрос "Украинской правды".

"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000000994 от 29.03.2017 по признакам возможного совершения уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении антикоррупционного бюро.

Со ссылкой на ст.8 Закона Украины "О доступе к публичной информации", в НАБУ сообщили, что "предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования".

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах Ляшко, который задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тыс. гривен.

Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на  сумму 571,045 гривен.

В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в НАПК, а 27 октября - в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.

Также в декабре прошлого года Соломенский райсуд предоставил детективам НАБУ временный доступ с возможностью изъятия оригиналов документов, находящихся во владении ООО "Контракт-Авто" с целью расследования возможного незаконного приобретения Ляшко права собственности автомобилем MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC.

Яна Миланова, УП
Темы: НАБУЛяшко ОлегРадикальная партия
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