США і до 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів - Times
Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.
Як повідомляє Times, у понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер, після чого почнеться "безпрецедентно скоординована" висилка російських дипломатів.
За даними видання, в узгодженої кампанії візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев'яти інших країн.
Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни наразі невизначену кількість російських дипломатів у відповідь на отруєння У Солсбері.
Очікується, що Трамп ухвалить остаточне рішення наступного тижня.
Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що наступного тижня країни ЄС почнуть хвилю висилки російських дипломатів та запровадять інші санкції.
Як відомо, екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, та його дочку Юлію отруїли у британському м.Солсбері 4 березня.
Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.
Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.
Колишній однокласник Скрипаля Володимир Тімошков в інтерв'ю ВВС повідомив, що Скрипаль писав Володимиру Путіну і просив надати йому можливість повернутися з Великобританії до Росії. Однак у Кремлі цю заяву спростовують.
Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".