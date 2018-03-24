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США і до 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів - Times

Субота, 24 березня 2018, 09:42
США і до 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів - Times

Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

Як повідомляє Times, у понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер, після чого почнеться "безпрецедентно скоординована" висилка російських дипломатів.

За даними видання, в узгодженої кампанії візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев'яти інших країн.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни наразі невизначену кількість російських дипломатів у відповідь на отруєння У Солсбері.

Очікується, що Трамп ухвалить остаточне рішення наступного тижня. 

Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що наступного тижня країни ЄС почнуть хвилю висилки російських дипломатів та запровадять інші санкції.

Як відомо, екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, та його дочку Юлію отруїли у британському м.Солсбері 4 березня. 

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.  

Колишній однокласник Скрипаля Володимир Тімошков в інтерв'ю ВВС повідомив, що Скрипаль писав Володимиру Путіну і просив надати йому можливість повернутися з Великобританії до Росії. Однак у Кремлі цю заяву спростовують. 

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Європейська правда

Теми: Велика БританіяРосіяскандал
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