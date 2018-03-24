США и до 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов - Times

Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

Как сообщает Times, в понедельник из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, после чего начнется "беспрецедентно скоординированная" высылка российских дипломатов.

По данным издания, в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Совет нацбезопасности рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать из страны пока неопределенное количество российских дипломатов в ответ на нападение в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на следующей неделе страны ЕС начнут волну высылки российских дипломатов и введут другие санкции.

Как известно, экс-полковника запаса ГРУ РФ Сергея Скрипал, который работал и на британские спецслужбы, и дочь Юлию отравили в британском г.Солсбери 4 марта.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков в интервью ВВС сообщил, что Скрипаль писал Владимиру Путину и просил предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию. Однако в Кремле это заявление опровергают.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

Европейская правда