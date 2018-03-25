Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських дипломатів

Україна не висилає російських дипломатів, оскільки висилка українських консулів залишить українських політв'язнів у РФ без підтримки.

Таку думку висловила перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в Facebook, коментуючи закиди про те, що країни ЄС готуються вислати російських дипломатів, а Україна – ні.

Вона нагадала, що в Україні давно немає посла РФ, як і в Росії немає посла України.

"Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули", - зазначила Геращенко.

"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?", - додала вона.

Як повідомило в суботу британське видання Times, США і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни наразі невизначену кількість російських дипломатів у відповідь на отруєння У Солсбері.

Очікується, що Трамп ухвалить остаточне рішення наступного тижня. За даними Bloomberg, Трамп погодився вислати десятки російських дипломатів

Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що наступного тижня країни ЄС почнуть хвилю висилки російських дипломатів та запровадять інші санкції.

Як відомо, екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, та його дочку Юлію отруїли у британському м.Солсбері 4 березня.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.