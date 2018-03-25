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Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Воскресенье, 25 марта 2018, 14:37
Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.

Такое мнение высказала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook, комментируя упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина - нет.

Она напомнила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.

"Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - отметила Геращенко.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", - добавила она.

Как сообщило в субботу британское издание Times, США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Совет нацбезопасности рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать из страны пока неопределенное количество российских дипломатов в ответ на нападение в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на следующей неделе страны ЕС начнут волну высылки российских дипломатов и введут другие санкции.

Как известно, экс-полковника запаса ГРУ РФ Сергея Скрипал, который работал и на британские спецслужбы, и дочь Юлию отравили в британском г.Солсбери 4 марта.  

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Украинская правда
Темы: Геращенко ИринаРосcия
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